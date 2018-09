LANGWEERScheepsnaam: 'Ut'e Striid'Schipper: Johannes MeeterLeeftijd: 43Beroep: binnenvaartschipperSchipper sinds: 2014Plaats 2013: negendeBouwjaar: 1915Werf: Roorda, De Piip, DrachtenTonnage: 37 tonLengte: 19,48 meterBreedte: 3,44 meterHolte: 1,15 meterDiepgang: 0,38 meterMaximaal zeiloppervlak: 157,1 vierkante meterJohannes Meeter moest eerst wel eventjes een goed gesprek hebben met het stichtingsbestuur achter het skûtsje van Langweer. Want voorganger Jaap Zwaga was natuurlijk niet zonder redenen afgestapt van het scheepje. Meeter is zelf van het Lemster skûtsje gezet. Mogelijk bewijst hij in Langweer zijn kwaliteit. Hij wil niet in wrok achterom kijken. „Mijn prestaties waren voor Lemster begrippen niet goed genoeg. Klaar, duidelijk.'’ Met de ’Ut’e Striid’ wil hij twee keer in de week gaan trainen. Natuurlijk wil hij de Lemsters verslaan en minstens op een negende plek uitkomen, zoals zijn voorganger Jaap Zwaga vorig jaar deed.

