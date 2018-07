DRACHTEN: 'D' HALVE MAEN'Scheepsnaam: 'd' Halve Maen'Schipper: Berend MinkLeeftijd: 54Beroep: eigenaar watersportbedrijfSchipper sinds: 2011 (eerder op Grouster skûtsje van 1988-2004)Plaats 2013: tiendeBouwjaar: 1912Werf: Roorda, De Pijp, DrachtenTonnage: 36 tonLengte: 19,50 meterBreedte: 3,52 meterHolte: 1,12 meterDiepgang: 0,43 meterMaximaal zeiloppervlak: 156,4 vierkante meterDe grootste verandering is dit jaar de bemanning, die fors op de schop is gegaan. En natuurlijk een nieuw zeil en een nieuwe fok. Mink wil dit jaar bij de eerste zeven zeilen, dan pas is het geslaagd voor hem. Aan het schip geen grote veranderingen dit jaar. Eerder al werd zo’n beetje alles aan het scheepje veranderd. Voor die totale 'refit' was het scheepje een ,,brieke gaatjespan", aldus de schipper. Als de wedstrijden niet in een windwak vallen, zoals vorig jaar, dan houdt Mink de verrekijker op de eerste zeven plekjes.

