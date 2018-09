Topless protest tegen Franse prostitutiewet

De actie is een protest tegen de nieuwe Franse antiprostitutiewet. Vorige week stemden de senatoren in met de tekst van een nieuwe wet maar schrapten daar wel een passage uit waarin hoerenlopers worden bestraft. De actie van donderdag duurde maar 30 seconden voordat bewakers konden ingrijpen. De vergadering werd live uitgezonden op de Franse televisie. Ook met foto's werd via sociale media ruchtbaarheid gegeven aan de actie.

