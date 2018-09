RIVM en KNMI waarschuwen voor hitte

In het hele land is het Nationaal Hitteplan van kracht, melden de organisaties. Dat betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken, aldus het instituut. Zo zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht kwetsbaar bij hitte.

Tropisch

Vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn kunnen het gevolg zijn van warm weer. Het RIVM adviseert mensen voldoende te drinken. Voor kwetsbare mensen is het belangrijk dat ze dunne kleding dragen, in de schaduw blijven en lichamelijke inspanning in de middag beperken. Ook kunnen mensen beter op tijd gebruik maken van zonwering, ventilator en airconditioning om te voorkomen dat hun woning te warm wordt, aldus het instituut.

Volgens de organisaties wordt het vrijdag en zaterdag op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. Zondag wordt het iets koeler en is er kans op onweer, maar het ziet er naar uit dat de zomerse warmte ook de hele volgende week aanhoudt, aldus het KNMI en het RIVM.