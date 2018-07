'Volkswagen heeft interesse in Fiat'

Volgens het blad heeft de machtige president-commissaris en grootaandeelhouder van Volkswagen Ferdinand Piëch verschillende gesprekken gehad met de families Agnelli en Elkann, die het Italiaanse bedrijf controleren. Mogelijk gaan zij zich dan richten op de sportwagendivisie Ferrari van Fiat, terwijl Volkswagen de auto-activiteiten van het bedrijf uit Turijn vrijwel geheel in handen krijgt. Piëch heeft al verschillende keren laten weten interesse te hebben in het Fiat-merk Alfa Romeo.

Door een overname van Fiat zou Volkswagen zijn positie in de Verenigde Staten kunnen versterken omdat het dan ook Chrysler in handen krijgt. Chrysler kwam in januari volledig in bezit van Fiat. In de VS heeft Volkswagen juist te kampen met dalende verkopen. De waarde van Fiat bedraagt momenteel bijna 10 miljard euro.

Hindernissen

Er zouden nog wel wat hindernissen zijn voordat een overname kan plaatsvinden. Zo zouden er nog flinke meningsverschillen zijn over de overnameprijs en kan een transactie stuiten op kartelbezwaren in Zuid-Amerika. Verder is Fiat-topman Sergio Marchionne bezig een nieuwe strategie te volgen met het bedrijf. Ook zou hij niet goed kunnen opschieten met Piëch en heeft hij gezworen Alfa Romeo te behouden voor Fiat. Verder zou Volkswagen moeite kunnen hebben om de overname te financieren.

De familie Agnelli ontkende dat er gesprekken plaatsvinden over een overname. Volkswagen en Fiat wilden geen commentaar geven.

Op de beurs in Milaan werd enthousiast gereageerd op het bericht. Het aandeel Fiat ging 4,2 procent omhoog, maar Volkswagen daalde juist 2,7 procent op de beurs in Frankfurt.