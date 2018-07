'Bijzonder Maexsel'

De plattegrond van Elburg wordt gekenmerkt door grote vierkante vlakken. Dat komt omdat de stad op de tekentafel ontworpen is. Zeer ongebruikelijk voor eind 14e eeuw. Maar het ging toen vooral om een soort organische groei: er werd gebouwd zoals men het goeddunkte. Er is slechts één straat met de nodige bochten erin, de Ellestraat, dat was de eerste weg in Elburg. De rest, alle rechte straten, werden om deze al bestaande verbinding gebouwd.

Uniek stratenplan

Bij het tekenen van de plattegrond werden keurige, rechte strepen getrokken. Het zorgde er tevens voor dat de straten in Elburg veelal breder zijn dan toen gewoon was. Kijken op de keukentafel van de overburen werd er niet eenvoudiger op.

Het unieke stratenplan waar sprake van is, moest er noodgedwongen komen omdat Elburg - destijds slechts een nederzetting - verplaatst moest worden. Als gevolg van de ligging aan de Zuiderzee werden de bewoners van het vissersplaatsje (aangenomen wordt dat Elburg in 1233 stadsrechten kreeg) regelmatig geteisterd door overstromingen. Om droge voeten te houden werd op een wat hoger gelegen locatie een droge plek opgezocht.

Dat bood de kans om een nieuwe plattegrond, met een herkenbaar stratenpatroon, op papier te zetten. De wallen en de buitengracht werden in de 16e eeuw aangelegd. De binnengracht en de muren waren er al eerder. Elburg werd, al met al, een vrijwel onneembare vesting. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de Vischpoort, een verdedigingstoren waarin ook kruit was opgeslagen.

De poort werd aan het eind van de 16e eeuw gebouwd en, om een richtpunt voor de schippers te hebben, voorzien van een lichtbaken. Volgens de overlevering gebouwd voor 400 daalders en zes stuivers, persoonlijk goedgekeurd en hogelijk gewaardeerd door de toenmalige prins Maurits. Hij sprak van een 'byzonder maexsel'.

De oorspronkelijke eiken deuren werden in de 19e eeuw verwijderd, maar na een restauratie in 1992 is de poort voorzien van nieuwe deuren. Om het middeleeuwse karakter nog eens te onderstrepen, liggen, net als elders in de stad, onder de Vischpoort keien. Dames met naaldhaken, opgepast.

Mooi kijkje

Aan de rand van de stad kan op een hoger gelegen stuk grond een mooi kijkje genomen worden op een deel van de oude stadsmuur. Dan kan tevens worden gezien dat er vlak daarachter extra huizen zijn gebouwd om zo veel mogelijk mensen binnen de vestingmuur te kunnen onderbrengen.

Grappig is te zien dat in de Smeesteeg een woning in het rondeel gebouwd is. Iets eerder kan, in de Westerwalstraat, voor de verandering een smal straatje, een stukje worden gewandeld tussen veel bloembakken. Vooral in het voorjaar en zomers is dat een fleurig geheel. Even verder is een stadsboerderij te zien, waar - midden in de stad - tot 2003 nog geiten werden gehouden. Mensen konden er vroeger verse melk halen. Nog waar te nemen is de verhoging waar de mest op een kar kon worden geschept.

Na een wandeling vol wetenswaardigheden kan, al dan niet met een muzikant in de muziektent, neergestreken worden op de Vismarkt, waar het goed toeven is te midden van diverse horecagelegenheden. Wie een wat meer weids uitzicht wil hebben, kan uitpuffen aan de haven, waar eveneens diverse etablissementen zijn.

Zin in meer stadse verhalen? Ga naar www.reiskrant.nl/stedentrip

Museum

Museum Elburg aan de Jufferenstraat, tevens vestiging van de VVV, is ondergebracht in een van de eerste stenen gebouwen van de stad: het voormalige Agnietenklooster. Dit 15e-eeuwse vrouwenconvent, met een fraaie tuin, is in de loop der jaren diverse malen gerestaureerd. Het bouwwerk heeft, nadat het niet langer door nonnen werd bewoond, onder meer gediend als school, stadsgehoorzaal en gemeentehuis. In het museum is er ook aandacht voor het visserijverleden van de stad. In de bijbehorende kapel worden regelmatig culturele activiteiten georganiseerd.

Kazematten

De kazematten in Elburg, onderdeel van de verdedigingswerken van deze vestingstad, behoren tot de oudste nog bestaande kanonkelders van Nederland.In de 16e eeuw werd besloten, om goed tegen de vijand beschermd te zijn, aarden wallen rondom de stad op te werpen. Daarin werden bunkers gebouwd, van waaruit indringers onder vuur werden genomen. Vanaf juli zijn deze dagelijks te bezichtigen, vanaf augustus op zaterdag. Meer info via de VVV.

Muurhuisje

Wie wil zien hoe Elburgers aan het begin van de twintigste eeuw leefden, veelal onder armoedige omstandigheden, kan een kijkje nemen in het zogenaamde Muurhuisje. Dit ligt tegenover museum Elburg. Ieder jaar trekt deze woning duizenden belangstellenden.

Stadswandeling

Voor het maken van een stadswandeling door Elburg en omgeving zijn er mogelijkheden genoeg, al dan niet onder leiding van een gids (4 euro p.p.). Er is iedere zaterdagmiddag zo'n tocht door de stad. Een app is uiteraard ook beschikbaar. Verder kan er een tocht gemaakt worden naar bijvoorbeeld de botterwerf Hellege, museumsmederij De Hoefhamer (leuk om met een groep simpele stukken ijzer te smeden), de visafslag en kan er tevens gekozen worden voor een rondrit in een paardentram.

Drankje en hapje

De horeca is in Elburg op twee belangrijke locaties gevestigd. Wie water om zich heen wil hebben, kan een keuze maken uit etablissementen als Kade 18, De Herberg en De Baars. In het centrum is de Vismarkt een goede plek om op een terrasje plaats te nemen. In de directe nabijheid is een muziektent. Op zaterdag vindt daar vaak een optreden plaats.

Het uit 1850 daterende De Baars is een gemeentelijk monument. Het interieur van dit café bevindt zich grotendeels in oorspronkelijke staat: het is in de loop der tijd nauwelijks veranderd.

Legenda

1. Ellestraat2. Vischpoort3. Smeesteeg4. Kazematten5. Museum Elberug6. Vismarkt7. botterwerf Hellege