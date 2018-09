Mishandelde tiener Israël terug in Amerika

Volgens de jongen trok het incident louter de aandacht vanwege zijn nationaliteit: „Jullie kennen mijn verhaal alleen maar omdat ik een Amerikaan ben”, zei Khdeir tegen verslaggevers op het vliegveld van Tampa in de staat Florida.

De tiener was op vakantie in Jeruzalem om familieleden te bezoeken. Zijn 16-jarige neef was door drie Israëliërs ontvoerd en levend in brand gestoken, als vergelding voor de moord op drie Israëlische tieners. Khdeir werd opgepakt tijdens protesten van Palestijnen tegen de moord op zijn neef.

Het onderzoek naar het politieoptreden tegen Khdeir is nog niet afgerond.