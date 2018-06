Hinder bij afgesloten Coentunnel valt mee

De Coentunnel is sinds woensdagavond 21.00 uur volledig dicht om de gerenoveerde oude tunnel te verbinden met de nieuwe. Maandagochtend is de klus geklaard en kan het verkeer vanaf 05.30 uur er weer door. Ook een deel van de A10-West ten noorden van de aansluiting S102 tot aan de tunnel is deze dagen niet toegankelijk. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via de Zeeburgertunnel op de ring A10-Oost. De extra reistijd is naar schatting een half uur.

Tegelijkertijd is ook de Piet Heintunnel in Amsterdam-Oost dicht. Tot 31 juli wordt deze onder meer voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Dit leidt volgens de VID tot opstoppingen aan de oostkant van de stad.