Australië schaft CO2-belasting af

Vervuilende bedrijven moesten per ton CO2-uitstoot bijna 16 euro belasting betalen. Volgens de socialisten was de belasting nodig om klimaatverandering te bestrijden, maar de liberalen zien het als een straf voor de bedrijven. Van de ontwikkelde landen is Australië per inwoner het meest vervuilende land.

