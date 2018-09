Mali en rebellen beginnen vredesbesprekingen

De Toearegrebellen strijden voor onafhankelijkheid of meer zelfbestuur in Noord-Mali. In 2012 veroverden ze samen met jihadistische groepen in rap tempo grote delen van het noorden van het Afrikaanse land. Gealarmeerd door de oprukkende jihadisten greep het Franse leger in.

Sinds vorig jaar probeert de VN-vredesmacht Minusma onder leiding van oud-minister Bert Koenders Mali te stabiliseren en vrede te bewerkstelligen. Aan de vredesmissie doen ook ongeveer 400 Nederlandse militairen mee.