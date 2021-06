Scepsis over vaccinaties geeft ’Indiase variant’ vrij spel in Rusland

Premium Buitenland

Vaccinatiebeleid is succesvol; Britten eisen hun zomer in de zon

Het verzet tegen de aanhoudende coronarestricties groeit in het Verenigd Koninkrijk. Nu de zomervakantie nadert, en het ouderwets druilerig weer is boven het eilandenrijk, eisen Britten hun zomer in de zon. Mogelijk worden deze week al maatregelen versoepeld.