VVD: ’Er zijn geen taboes om instroom asielzoekers omlaag te krijgen’

De Tweede Kamerfractie van de VVD gaat met kritische leden in gesprek over kritiek die zij hebben op het asielbeleid. Die kritische lokale leden laken het slappe asielbeleid waarmee gemeenten nu worden gedwongen om opvangplaatsen te leveren. Terwijl de fractie voor de zoveelste keer verbaal pleit voor maatregelen, zadelt VVD-staatssecretaris Van der Burg gemeenten tegen hun wil in op met asielzoekers.

Dwangmaatregelen

„Dwangmaatregelen zijn en blijven onwenselijk en geen structurele oplossing”, zegt Brekelmans in een reactie op de harde kritiek. Dat stelt de fractie van de VVD al langer. Ondertussen is het wel VVD-bewindsman Eric van der Burg onder wiens bewind gemeenten tegen hun wil opvangplaatsen moeten leveren.

„De instroom moet omlaag, de uitstroom moet omhoog”, bepleit Brekelmans. „Voor de VVD zijn daarbij geen taboes. Over het ’hoe’ zijn we in gesprek. En dat gesprek voer ik uiteraard ook met onze leden, zeker wanneer zij kritiek en zorgen uiten.”

Veiligelanders

En juist dat ’hoe’ is een probleem. Het VVD-Kamerlid stelde onder meer een tijdelijk asielstop voor, maar dat is volgens Van der Burg juridisch niet mogelijk. Wel zegt de bewindsman te kijken naar manieren om de instroom van asielzoekers te beperken en de terugkeer van ’veiligelanders’ te versnellen

Het zint VVD’ers niet dat hun partijgenoot Van der Burg op verschillende plekken in het land asielzoekers onderbrengt, terwijl gemeenten dat niet willen. Zo komt er een gedwongen asielhotel in Tubbergen en zijn tientallen asielzoekers opgevangen in een hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel, terwijl de gemeente dat niet wist.

Bovendien zit er een wetsvoorstel in de pijplijn om opvangplaatsen nog makkelijker af te kunnen dwingen bij gemeenten. De grote vraag is of de VVD als grootste partij daar na deze kritiek een stokje voor gaat steken. Brekelmans zei eerder zo’n wet niet te zien zitten. Volgens Haagse bronnen wordt er momenteel onderhandeld over steun voor dat ingrijpende voorstel.

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van zondag op maandag zo’n vierhonderd mensen buiten geslapen. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Nog niet eerder waren het er zoveel.