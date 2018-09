Rutte: Nederland zet in op economisch post

„We hebben een bijzondere interesse voor een positie in die hoek”, aldus Rutte. Maar hij voegde eraan toe niets uit te sluiten. Namen wilde hij niet noemen om de kansen voor Nederland niet te schaden, zo stelde de premier. Bij zware economische posten kan het gaan om bijvoorbeeld de Europees Commissaris voor Economische en Monetaire Zaken of Handel.

De EU-leiders zijn bijeen om kandidaten te vinden voor de post van EU-buitenlandchef en voor het voorzitterschap van de Europese Raad, een taak die nu Herman Van Rompuy vervult. Mogelijk wordt er ook gesproken over de verdere invulling van de Europese Commissie. Daarom sluit de Luxemburger Jean-Claude Juncker ook aan bij het diner, omdat hij op 1 november de voorzitter wordt van de nieuwe commissie.

Of het woensdag tot een besluit komt, is maar de vraag. „Het kan zelfs zijn dat we helemaal niet tot besluiten komen”, zei Rutte. Of dat de leiders alleen één benoeming doen. De premier vindt het geen schande als de EU meer tijd nodig zal hebben. „Het is een ingewikkeld proces. Ik vind het nooit een ramp als dat niet in één keer gebeurt, dit soort besluiten.”

Zijn Duitse collega, bondskanselier Angela Merkel, sloot eveneens niet uit dat er geen besluiten vallen. Zij wordt overigens donderdag 60 jaar.

Nederland lijkt in ieder geval concurrentie te krijgen van Frankrijk bij de stoelendans. De Franse president François Hollande zei bij aankomst dat „Frankrijk een belangrijke stem wil hebben in het bepalen van de toekomst van de economie in Europa”. De voormalige minister van Financiën Pierre Moscovici zou in de running zijn voor Europees Commissaris voor Economische en Monetaire Zaken. Naar verluidt ziet Nederland die functie graag naar minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën gaan. Hollande onderstreepte wel dat de post belangrijker is dan het poppetje.