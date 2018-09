Politie weet wie man is bij vermist meisje

De politie weet wie de man is die is gezien met het vermiste 15-jarige meisje Jessica uit Rotterdam. Woensdag meldt de politie dat er informatie is binnengekomen over de identiteit van deze man. Het zwakbegaafde meisje is sinds zondagavond vermist en op camerabeelden van metrostation Coolhaven is te zien dat ze de metro verlaat en met de man meegaat.