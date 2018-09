Nieuwe masten lossen dekkingprobleem C2000 op

Volgens het ministerie is door het bijplaatsen van de masten de dekking op 61 plaatsen verbeterd. Opstelten had de Tweede Kamer beloofd de dekkingsproblemen van het communicatiesysteem versneld op te lossen.

Toen C2000 in 2006 werd opgeleverd, was er direct veel kritiek van politie en brandweer over onder meer de beperkte dekking. Het systeem werd verder jaren te laat en veel duurder dan begroot opgeleverd. Ook is de exploitatie van het systeem veel kostbaarder dan verwacht.