Minister Hoekstra: eerherstel en excuus voor Anton de Kom

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) bood tijdens een bijeenkomst op zijn ministerie excuses aan de kinderen en andere familieleden van De Kom aan. Hij was „een dapper man die streed voor rechtvaardigheid, gelijkheid en menswaardigheid”, zegt de bewindsman. „De daden van Anton de Kom en zijn belangrijke bijdrage aan de Nederlandse en Surinaamse geschiedenis verdienen eer en erkenning.”

In een verklaring laat de familie weten dat ze „ontroerd en verheugd” is over de rehabilitatie. „Dit eerherstel erkent de moed, de visie en de onvermoeibare inzet van een man die zich zijn hele leven heeft ingezet voor vrijheid en gelijkheid tegen de tijdgeest in.”

Eerherstel

De familie heeft lang gestreden voor eerherstel. Ze zien de erkenning als „een stap naar een rechtvaardige samenleving, waarin we ons koloniale verleden verder onder ogen durven zien, verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurd is en het leed erkennen dat mensen is aangedaan.”

De leerstoel, die er komt na overleg met de familie en de Anton de Kom Stichting, is volgens het ministerie gericht op de historische verwerking van het Nederlandse slavernijverleden, en hoe dit doorwerkt in het heden. Het gedachtegoed van De Kom zal daarbij centraal staan.

De Kom werd in 1898 geboren in Suriname, dat toen een kolonie van Nederland was. Zijn vader was nog als slaaf ter wereld gekomen. In 1921 vertrok De Kom naar Nederland. Hij gaf daar later lezingen over het slavernijverleden en de geschiedenis van Suriname.

Eind 1932 ging de linkse activist De Kom weer naar Suriname. Hij werd daar in de gaten gehouden door de autoriteiten en al snel het land uitgezet. Een jaar later publiceerde hij zijn beroemde geschiedenisboek Wij Slaven van Suriname, een aanklacht tegen racisme en uitbuiting.

In de Tweede Wereldoorlog zat hij bij het verzet. De Kom kwam op 24 april 1945 om het leven in concentratiekamp Sandbostel. Hij kreeg later postuum het verzetsherdenkingskruis en is ook opgenomen in de Canon van Nederland. Drie jaar geleden vroeg de Tweede Kamer het kabinet om zijn eerherstel.