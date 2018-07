‘Hoezo moet ik altijd alles dragen?’, zucht de jongste. Hij draagt 1 emmertje. 'Kunnen we niet gewoon hier zitten?' Hij wijst naar een plek naast een prullenbak vol wespen, een meter van de boulevard. 'Of heb jij weer zo’n strandtent in je hoofd waar we perse heen moeten?' Om mij heen huppelen sexy, trendy types in minuscule bikini's. Dit wordt niet mijn dag.

Op het strand gaat het gewoon verder. Man geeft me een knuffel als ik uit de zee kom. Vol afschuw roepen beide kinderen 'gatver!!' Zoiets walgelijks hebben ze al lang niet meer gezien: twee kussende bejaarden. Of we even normaal willen doen, vraagt de oudste.

Binnen in de strandtent sta ik te wachten op twee rosétjes. Ik wiebel wat mee op Happy van Pharrell. Misschien wordt het toch nog een lekker dagje, mijmer ik. Oudste komt aanlopen en zegt: 'doe mij maar een cola'. 'Sorry? Hoe vraag je dat?' , verbeter ik hem. 'Lieve moeder, mag ik alstublieft een cola?', vraagt hij poeslief. Om te vervolgen: ‘We vroegen ons af of je net een spastische aanval had, je maakte wat schokkerige bewegingen', hij lacht smerig naar me, dik tevreden over z'n briljante grap.

‘Wanneer gaan we? Ik verveel me hier echt kapot', verklaart jongste een half uur later terwijl hij net uit de zee komt.

Echt, ik laat m'n dag niet verpesten door die blagen. Ik smeer me demonstratief in met zonnebrand om duidelijk te maken dat we nog lang niet gaan. 'Mam!!!', roept oudste en z'n gezicht staat vol afschuw. Ik negeer het volkomen; het insmeren van mijn buik zal nu wel weer een walgelijke aanblik zijn. Mij krijgt 'ie niet meer gek. 'Maaam!!', roept nu ook de jongste. Ik kijk op. 'Ja, wat nu weer?', schreeuw ik boos. 'Uh… ik wilde alleen zeggen dat je broekje los zit', mompelt oudste. Ik kijk naar beneden en zie dat ik in Eva kostuum op het strand sta.

Nee. Definitief m'n dag niet.

Over Wine-up

De vriendinnen Anna (42), Caro (40) en Esmee (40) hebben een fantastisch rotleven. Daarover schrijven ze een eigen blog: wine-up.nl, vanaf nu wekelijks als feuilleton op VROUW.nl! Vaak op hilarische wijze, omdat het af en toe het beste is er maar gewoon om te lachen: Geen gezeur, meer wijn!

