Buffett doneert $2,1 miljard aan Gates

's Werelds meest gelauwerde belegger biedt 16,6 miljoen Class-B-aandelen in Birkshire Hathaway. De koers staat op rond $128, samen $2,1 miljard.

Dit is een van de vele schenkingen van Buffett. Hij is formeel adviseur van het fonds van het Gates-koppel, maar al jaren goed bevriend. Vorig jaar had zijn schenking ook een waarde van $2 miljard, maar bij een aanzienlijk groter aantal aandelen. Zijn vermogen wordt nu gesteld op ruim $60 miljard, daarmee is de belegger uit Nebraska.