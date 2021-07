Oorlogvoerende vredesduif wint weer verkiezingen in Ethiopië

Premier Abiy Ahmed bij een stembus. De verkiezingsuitslag gaf hem de vrije hand om op de ingeslagen weg verder te gaan. Ⓒ REUTERS

Addis Ababa - De kogel is door de kerk: De Ethiopische premier Abiy Ahmed en zijn Prosperity Party hebben met een overweldigende meerderheid de parlementsverkiezingen van eind vorige maand gewonnen. De overwinning is goed is voor 410 van de 436 zetels in het parlement. De reacties zijn echter verdeeld. De burgeroorlog in Tigray gaat immers onverdroten door, en daarnaast heeft Ahmeds regering vorige week het stuwmeer bij de Renaissancedam voor de tweede keer dit jaar laten vullen, tegen de zin van Egypte en Soedan.