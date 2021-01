Opnieuw kort geding tegen Staat over PCR-test voor reiziger uit risicogebieden

Premium Geschiedenis

Grondlegger van Feijenoord: J. F. Hoffmann

Als burgemeester Johan Frederic Hoffmann er niet was geweest dan had het eiland Feijenoord misschien nooit bij Rotterdam gehoord. En was er mogelijk nooit een Stadion Feijenoord geweest met een bespeler die in 1970 na het winnen van de Europa Cup de ij in zijn naam in een in het buitenland makkelijk...