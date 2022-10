Nederlandse verdachten ontvoeringspoging Belgische minister worden berecht in België

Drugscriminaliteit is ook waar de minister zelf aan lijkt te denken: ,,Alles wijst erop dat het uit de hoek van de drugsmaffia komt”, zei hij daar later zelf over toen na de verijdelde poging ondergedoken zat. De In totaal vier verdachten kunnen in België celstraffen tot 28 jaar krijgen voor onder meer poging tot ontvoering, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. Twee Nederlanders en een man van Marokkaanse afkomst werden op zaterdag 24 september aangehouden in Den Haag en Leidschendam. De vierde verdachte, een 21-jarige Nederlander, zijn zaak dient donderdag, werd de volgende dag aangehouden op straat in Den Haag. De verdachten zouden bij het huis van Van Quickenborne in Kortrijk een auto hebben achtergelaten met daarin een automatisch geweer en flessen met benzine.

Straf uitzitten

De Nederlandse justitie heeft van de Belgische autoriteiten de toezegging gekregen dat het viertal in de Belgische gevangenis wordt behandeld naar de Nederlandse maatstaven. ,,Dat betekent dat ze niet op een matras op de grond hoeven te slapen. En mochten ze worden veroordeeld dan kunnen in Nederland hun straf uitzitten” aldus de officier van justitie. Op de verdenkingen werd tijdens deze zitting niet ingegaan. De rechtbank achtte dat er voldoende juridische gronden zijn om de verdachten over te leveren aan België.