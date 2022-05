Zoektocht naar gevlucht duo eindigt met arrestatie, bewaakster pleegt zelfmoord

Vicky White (58) overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen, nadat ze met Casey White (38, geen familie) werd aangehouden na aan politieachtervolging in Indiana. Tijdens die aanhouding begon ze op zichzelf te schieten. Niet veel later overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De politie spreekt van ’het einde van een lange, stressvolle en uitdagende anderhalve week’.

Laatste werkweek

Het tweetal verdween op 29 april uit de Lauderdale County gevangenis. Het was de laatste werkweek voor Vicky in de gevangenis voordat ze met pensioen zou gaan. Ze was van plan om meer tijd op het strand door te brengen, zei ze tegen collega’s. Vicky White was de assistent-directeur van de gevangenis toen ze Casey White waarschijnlijk hielp vluchten. Vicky zou hem naar een evaluatie brengen in het gerechtsgebouw, maar vluchtte toen met hem.

Zondag kreeg de politie een tip over de locatie van de vluchtauto. Een man die sterk op Casey White leek, was te zien op bewakingsbeelden van de wasstraat waar de auto was aangetroffen, waarna de politie is gebeld.

Later vandaag verwachten de autoriteiten meer informatie te kunnen geven rondom haar dood. Ook is het nog niet precies duidelijk wat het motief is van Vicky White, maar vermoedelijk gaat het om een actie in de relationele sfeer. De twee zouden een relatie hebben en de ontsnappingspoging goed hebben voorbereid, stellen Amerikaanse media.