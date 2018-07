'Russen gebruiken sovjetsatellieten Cuba'

Rusland is volgens de krant enkele jaren geleden begonnen met onderhandelingen over de ingebruikname van het satellietcentrum dat in 2002 de deuren sloot. De twee landen bereikten een overeenkomst tijdens het bezoek van de Russische president Vladimir Poetin aan Cuba enkele dagen geleden.

Reden voor het heropenen van de basis zijn volgens de krant extra geld dat Moskou tot zijn beschikking heeft en de verkoelde relatie met de Verenigde Staten. De satellieten kunnen informatie via radiogolven van een behoorlijk deel van de Amerikaanse continenten onderscheppen.

Het satellietcentrum werd in 1967 op het eiland gebouwd, in een wijk van Havana, en stond onder controle van de Sovjet-Unie. Nadat de Sovjet-Unie ophield te bestaan, viel de basis onder beheer van Rusland. Die besloot in 2001 het project stil te leggen vanwege een tekort aan geld voor onderhoud en een aantal verplichtingen jegens de Verenigde Staten.