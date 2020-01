Spookvader Ruinerwold niet aanwezig op eerste zitting

Dat heeft zijn advocaat Robert Snorn tegenover deze krant bevestigd. De ’spookvader’ die met zijn zes kinderen negen jaar lang verscholen zat in een Drentse boerderij waar medio oktober de politie binnenviel, is niet in staat om te praten.

Gevangenisziekenhuis

De 67-jarige Van D. ligt nog altijd in het gevangenisziekenhuis van Scheveningen, waar hij kort na zijn arrestatie naartoe werd gebracht om medisch verzorgd te worden. Van D. kreeg enkele jaren geleden een hersenbloeding, maar werd niet naar een ziekenhuis gebracht. Ook werd er geen dokter ingeschakeld.

Zijn raadsman denkt niet dat zijn cliënt ooit nog in staat zal zijn om wel weer te spreken. Van D. wordt verdacht van vrijheidsberoving, mishandeling van zijn kinderen (en seksueel misbruik van twee van hen) en witwassen. Volgens Snorn ontkent Van D. de aanklachten – door ’nee’ te schudden.

Josef B.

Josef B., de Oostenrijkse huurder van de boerderij in Ruinerwold, is wel aanwezig bij de eerste zogeheten pro-formazitting. De 58-jarige B. wordt verdacht van vrijheidsberoving en witwassen.

Volgende week dinsdag wordt duidelijk of het voorarrest de twee verdachten wordt verlengd. Het Openbaar Ministerie zal een uitgebreide verklaring geven tijdens de zitting in de rechtbank van Assen. Er wordt een manier gezocht om de hoofdverdachte ondanks zijn zorgwekkende medische toestand toch te kunnen horen.