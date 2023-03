Premium Het beste van De Telegraaf

’Verdachte’ Chinese kranen staan ook in Nederlandse havens: zorgen om spionage

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Nederlandse havens, zoals Rotterdam, zijn cruciaal voor de economie. Ⓒ Foto ANP/HH

Rotterdam - Chinese kranen die ook in Nederlandse havens staan, liggen onder de loep vanwege zorgen over spionage. Is het goedkope werkpaard dat onmisbaar is in het havenbedrijf eigenlijk een paard van Troje?