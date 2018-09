'Boko Haram doodde 2053 burgers in 6 maanden'

De mensenrechtenorganisatie schrijft dat de aanvallen veel weg hebben van misdaden tegen de menselijkheid. De beweging sloeg onder meer toe in Noordoost-Nigeria, waar maandag nog 26 doden zijn gevallen bij een bestorming van vermoedelijke Boko Haramstrijders. Ten minste zes van de slachtoffers kwamen om door beschietingen van een militair vliegtuig, dat de in pick-ups vluchtende terroristen onder vuur nam. De Nigeriaanse strijdkrachten wilden niet reageren op het incident.

HRW spreekt van een „dramatische toename” in het aantal slachtoffers van bomaanslagen in het eerste halfjaar van 2014. Sinds januari zouden 432 burgers zijn gedood bij 14 explosies op drukke markten, een bordeel, een technische school en op twee gelegenheden waar voetbal werd gekeken.

Er vinden ook steeds meer aanvallen plaats op afgelegen dorpen in Noordoost-Nigeria, meldt de mensenrechtenorganisatie. In mei viel Boko Haram twee naast elkaar gelegen dorpen aan, doodde 336 inwoners en brandde de plaatsen plat. Een maand later kwamen naar verluidt 110 mensen om bij een aanval op een dorp. In februari vergrendelden strijders de deuren van een jongensslaapzaal op een middelbare school en staken die in brand. 59 jongens lieten hierbij het leven.

„Wreedheden begaan als onderdeel van een wijdverbreide aanval op burgers vormen misdaden tegen de menselijkheid, waarvoor de verantwoordelijken ter verantwoording moeten worden geroepen”, aldus Human Rights Watch.

Mensenrechtenorganisaties hebben ook bewijzen dat Nigeriaanse militairen zich schuldig maken aan excessen in hun jacht op Boko Haram. Zo zouden soldaten zich schuldig hebben gemaakt aan executies zonder vorm van proces, brandstichting en mishandeling.

Boko Haram is opgericht in 2002 en voert sinds 2009 een gewapende strijd voor een islamitische staat in het noorden en oosten van Nigeria.