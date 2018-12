Wales: rookverbod in auto met kinderen

Het rookverbod moet jongeren beschermen tegen de gevolgen van meeroken in een kleine ruimte. Onderzoek van de Universiteit van Cardiff wees uit dat een op de tien kinderen in Wales wordt blootgesteld aan sigarettenrook in auto's. Overtreders kunnen rekenen op een boete of strafpunten op hun rijbewijs.

Vooralsnog zal het verbod alleen in Wales gelden, maar de regering in Cardiff overlegt met het Engelse ministerie van Volksgezondheid over een gezamenlijke aanpak.