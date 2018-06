Wereld van zand

Ooit afgevraagd hoe de Eiffeltoren of de Toren van Pisa eruit zien in zand? Of de pyramides in Egypte en de grootste dieren van Afrika? Tijdens het Zandsculpturen Festival in Oss (tot 28 september) zijn sculpturen van wel zeven meter hoog te zien, gemaakt door professionele kunstenaars uit binnen- en buitenland.