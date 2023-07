Natuurbeschermers naar rechter om concert Rammstein: ’Ongekende verhoging geluid’

In aanloop naar de concerten op 6 en 7 juli in het Stadspark in Groningen verleende de gemeente Groningen een evenementenvergunning met daarbovenop een eenmalige vergunning om meer lawaai te mogen maken dan toegestaan. Op verzoek van de organisatie is het toegestane aantal decibellen voor de twee concerten verhoogd van 100 naar 103 decibel. Drie decibellen hoger klinkt onschuldig, maar het leidt tot een verdubbeling van de geluidsdruk op het trommelvlies. Volgens secretaris Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht is aangetoond dat het volume in werkelijkheid nog veel harder zal zijn. Dat leidt niet alleen tot gehoorschade bij mensen, stelt Starre, maar kan ook de natuur beschadigen. „Dat willen wij voorkomen”, zegt Starre tegen het ANP. Rondom het Stadspark zouden zo’n 52 soorten vogels leven, waarvan er veel nog broeden, zegt Starre.

Natuurbeschermingswacht meent dat de door de gemeente en provincie verleende vergunningen niet op de juiste manier verleend zijn. Zo zou het onder meer ontbreken aan een natuurtoets, die gedaan moet worden wanneer een vergunning verleend wordt. Ook is er een vergunning afgegeven voor het afsteken van vuurwerk, een vast onderdeel van een Rammstein-show, dat volgens Starre weer tot extra schade zal leiden. „Er ontbreekt een toets die alle gevolgen beziet, voor mens en natuur.”

Wanneer de bestuursrechter zich over de kwestie zal buigen is nog niet bekend. De rechtbank Noord-Nederland was maandag niet bereikbaar.

Gehoorschade

De verhoging van het aantal decibel kan dus ook leiden tot gehoorschade bij mensen. Geen enkel oordopje is eigenlijk goed genoeg voor wie naar een van de Rammstein concerten gaat. Dat zegt Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Hij heeft afgelopen weekend berekeningen gemaakt van de decibellen die zijn toegestaan bij het concert.

Los van de geluidsdruk op het trommelvlies staat de gemeente Groningen ook nog eens toe dat het meetpunt van de decibellen wordt verplaatst naar een plek die verder weg is gelegen. „In dit geval betekent het dat er 103 decibel wordt toegestaan op een plek die verder van de speakers afligt. Normaal geldt daarvoor een norm van 15 meter, dat is nu aangepast naar 50 meter. Daar zit een dubbele verhoging van het geluid in verborgen. Eigenlijk wordt het aantal decibellen door deze eenmalige ontheffing vergroot van 100 naar 113. Dat is ongekend. Het geluid neemt dan met een factor twaalf toe. Gewone oordoppen helpen dan echt niet meer. Een gemiddeld oordopje dempt ongeveer 15 decibel. Dus eigenlijk moet je minstens twee sets indoen bij wijze van spreken. En dan ook nog een koptelefoon opzetten. Met dat samen zou je goed beschermd zijn. De organisatie heeft die enorme geluidstoename waarschijnlijk wel gerealiseerd, maar ik denk de gemeente niet.”

Voor Rammstein is door de gemeente Groningen een uitzondering gemaakt, omdat de band anders naar een andere locatie had uitgeweken. Op beide avonden worden 55.000 fans verwacht bij het concert.

Kort geding

Roelofsen maakte de berekeningen in opdracht van de Stichting Natuurbeschermingswacht die maandagmiddag naar de rechter is gestapt. Het kort geding kan mogelijk al dinsdag of woensdag plaatsvinden. Daarbij zal gevraagd worden of het toegestane aantal decibellen terug wordt gezet naar de oorspronkelijke geluidsnorm van 100 decibel.

„Onder druk en stomend water is het verzoek bij de rechtbank ingediend”, zegt Geert Starre van de Stichting Natuurbeschermingswacht. Hij heeft zich er na de besluitvorming van de gemeente Groningen al hooglijk over verbaasd dat een concert mag worden gegeven in het Stadspark, „waarvan je weet dat er veel natuur zit”, zegt hij. „De geluidsdruk wordt zoveel hoger, dat moeten we niet accepteren. Hier wordt niet alleen het randje opgezocht, maar deze geluidstoename gaat er ver overheen. Een goede natuurtoets is er door de gemeente niet uitgevoerd en is ook niet terug te vinden in de evenementenvergunning. Klopt dat wel? Daarom hebben we de rechter verzocht om naar de besluitvorming te kijken.”

De gemeente Groningen is vanavond om een reactie gevraagd, een woordvoerder laat weten niet te kunnen reageren omdat het onder de rechter is.