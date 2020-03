Angst na overval op woning Hoofddorp: ’Wat een wreedheid’

De bekende rood-witte politielinten wapperen in de wind, drie agenten spreken in de deuropening van een hoekhuis in de Hoofddorpse Jelle Zijlstrastraat. Ook een hondengeleider werd ingezet, net als een politiehelikopter. De nieuwbouwwijk is later een oase van rust, maar enkele uren eerder was dat bepaald niet het geval.

Drie lichtgetinte jongemannen in, zo leek het althans, politie-uniform pleegden een overval op de woning waar op dat moment alleen een vrouw aanwezig was. Ze werd vastgebonden, waarna de mannen door het huis gingen. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt. „Dat zoeken we nog uit”, zegt een woordvoerster van de politie.

Ⓒ Michel van Bergen

Een buurtbewoonster vertelt dat haar vriend in de nacht twee mannen zag rondscharrelen. „Mijn vriend liet rond vier uur in de ochtend de hond uit en zag twee jongemannen met een lichtgetint uiterlijk. Ze keken wat rond, maar omdat ze verder niks deden is hij verder gelopen.”

Wapen

De politie is op zoek naar drie mannen, met zo’n uiterlijk, die ongeveer 1,75 meter lang zijn. Ze verdwenen spoorloos kort na de overval op de vrouw, die hevig ontdaan werd aangetroffen. „Mogelijk gebruikten ze daarbij een wapen, of iets wat daarop leek”, aldus de zegsvrouw.

De buurtbewoonster laat weten dat er in het prille bestaan van de nieuwbouwwijk wel vaker iets is gebeurd. „Hier verderop, ook een inbraak. En er zijn pas onderdelen van een scooter gestolen op het parkeerplaatsje bij het huis waar de overval plaatshad. Maar zo erg als dit, had ik het nog niet gehoord.”

„Ongelooflijk, wat een wreedheid”, zegt een andere bewoner die verderop, in de Joop den Uyl-straat, loopt en ook is geschrokken toen hij de afzetting zag. „De kans dat in deze periode mensen thuis zitten is natuurlijk wel groot. En ja, dit zijn geen goedkope woningen, dus er zijn best wat mensen met geld hier...”

De woordvoerster van de politie laat weten dat de vrouw naar het bureau is meegenomen om aangifte te doen.