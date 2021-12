LIVE | ’Boa’s gaan niet actief handhaven op vuurwerkverbod’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Welkom in ons liveblog over oudejaarsdag. Het is nog 2021, maar over enkele uren begint het nieuwe jaar. Aan de andere kant van de wereld is 2022 al begonnen. Volg alle feestelijkheden en ongeregeldheden uit binnen en buitenland in deze blog.