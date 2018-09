Ministerie adviseert reiziger met kleurcodes

Hiervoor gebruikte het ministerie zeven veiligheidskwalificaties. Die zijn teruggebracht naar vier kleurcodes. Groen geeft aan dat er geen bijzondere veiligheidsrisico's zijn, met geel wordt de reiziger opgeroepen op te letten omdat er veiligheidsrisico's zijn, bij oranje worden alleen noodzakelijke reizen aangeraden en bij code rood geldt niet reizen.

Het ministerie geeft sinds 1994 reisadviezen. In het begin was het beperkt, maar sinds een paar jaar is er een reisadvies voor alle landen. De website van het ministerie met reisadviezen wordt maandelijks zeker 100.000 keer geraadpleegd. Nederlanders maken jaarlijks meer dan 20 miljoen reizen naar het buitenland.

Buitenlandse Zaken heeft ook een mobiele app gemaakt waarmee reizigers snel kunnen zien welke reisadviezen gelden voor de landen die ze bezoeken.