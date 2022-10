Harde strijd om Bachmoet: weten de Oekraïners stand te houden?

Telegrambloggers claimen succes voor de Russische strijdkrachten rond Bachmoet, onder meer in de dorpen Opytne en Ivangrad, en stellen dat de Oekraïners zich terugtrekken uit de stad. Maar Oekraïense strijdkrachten weerspreken dat en zeggen Bachmoet met alles wat ze kunnen te verdedigen. Op sociale media verschijnen al dagenlang video’s van hevige gevechten, explosies en beschietingen over en weer.

Een vernietigde woning na een raketinslag afgelopen week. Ⓒ ANP / AFP

De Russen proberen Bachmoet al sinds augustus te veroveren. De beruchte Wagner-troepen, een huurlingenleger van president Poetin, zouden zijn ingevlogen om dat mogelijk te maken. Oekraïne zegt de aanvallen af te slaan, maar erkent wel dat de Russen naderen. Meerdere raketten zijn op woningen in de stad ingeslagen. De ravage is groot, ook flatgebouwen liggen in puin.

De ligging van Bachmoet is strategisch belangrijk omdat het de weg opent naar de steden Sliviansk en Kramatorsk, delen van de Donbas die Moskou nog in handen moet krijgen. Er woonden voor de invasie zo’n 70.000 mensen, tot de Oekraïense president Zelenski de evacuatie van alle inwoners beval. Hij zei zaterdag nog dat er hard om de stad wordt gevochten. Ook de Britse inlichtingendiensten, die dagelijks met een update komen over de stand van zaken in het conflict, bevestigen dat. „Rusland blijft hoge prioriteit geven aan zijn eigen offensieve operaties in de centrale Donbas-regio, vooral vlak bij de stad Bachmoet.”

De 67-jarige Oleksandra Pylypenko zorgt voor haar man Mykola (66) in de zwaarbevochten stad Bachmoet. Ⓒ ANP / AFP

Winter

Een van de weinige inwoners die ondanks de Oekraïense evacuatie is achtergebleven, sprak met een persfotograaf van AFP. „Brandhout, hoe kan ik daar nog aan komen? Ik heb geen geld om te betalen voor levering. Ik weet niet hoe lang we de winter zullen overleven en hoe lang mijn man nog zal leven. Onze kinderen zijn gevlucht, die hebben zelf ook kinderen. Maar waar kan ik naartoe? We kunnen niks doen. Die ontploffingen, we kunnen er niet meer tegen. Mijn man kan niet eens meer naar de kelder vluchten”, verzucht Oleksandra Pylypenko. Ze verzorgt thuis haar man die vijf maanden geleden te horen kreeg dat hij longkanker heeft.

De oorlogsfotograaf in kwestie kwam de schade in de stad op beeld vastleggen. Er is momenteel geen gas, elektriciteit en water en in de verte is het artillerievuur te horen, beschrijft hij. De brug over het water is kapot geschoten, waardoor de inwoners voetje voor voetje over de restanten moeten schuifelen. Sommigen moeten overleven op wat ze nog kunnen vinden.

De verwoeste brug van Bachmoet. Ⓒ ANP / AFP

’Geen overleg’

Zelenski herhaalde donderdag tegen de Raad van Europa diplomatiek contact met Rusland uit te sluiten. Volgens hem is er geen overleg nodig met leiders die het internationaal recht niet respecteren. De Oekraïense president zei eerder al dat onderhandelingen pas mogelijk zijn met de opvolger van Poetin. Ankara liet deze week doorschemeren dat Rusland mogelijk openstaat voor een staakt-het-vuren, terwijl Oekraïne de voorbije dagen te maken heeft met intensieve Russische luchtaanvallen.

Kiev is zwaar afhankelijk van wapensteun. Verschillende westerse landen hebben toegezegd luchtafweersystemen te leveren aan Oekraïne, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Zelenski dringt bij het Westen aan op een „luchtschild.” Zelenski bestempelde de raketaanvallen als terrorisme.

Nederland stuurt voor 15 miljoen euro aan extra luchtdoelraketten naar Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk levert naast drones voor het eerst raketten die kruisraketten uit de lucht kunnen halen. De Franse president Emmanuel Macron zei woensdag dat Frankrijk radars, systemen en raketten aan Oekraïne gaat leveren.