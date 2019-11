Turnster Melly dood na val van brug

Melly Coleman liep bij de val afgelopen vrijdag een gebroken rug op. Twee dagen later overleed de 20-jarige verpleegkundige in opleiding in een ziekenhuis in New York.

Coleman was turnster van hoog niveau die doordrong tot het Amerikaanse Olympische team voor junioren.

Ⓒ Southern Connecticut State University

Vrienden en familie spreken van een bizar en tragisch ongeval. Melly had vier broers en zussen. Haar oudste zus Tiffany en jongere zus Valery waren ook fanatieke turnsters.

De man die Melly tien jaar trainde zegt in Amerikaanse media dat ze een ’geweldige atlete was met een enorme drive’. ’Ze was een geweldig mens’, aldus coach Tom Alberti in CTPost.

Ze hebben een crowdfundingspagina opgezet om geld in te zamelen voor de medische behandeling en begrafenis. Tot nu toe is daar al ruim 50.000 euro opgehaald.