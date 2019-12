Dochter pikt mishandeling door ex-Amazon directeur niet

Dat beweert de dochter van het slachtoffer Abril Pérez Sagaón. Ana Cecilia is zo boos dat haar ’vader’ de aanslag liet plegen, dat ze foto’s van haar mishandelde moeder op Twitter heeft gedeeld en om aandacht vraagt voor de mishandeling van vrouwen. Ze vindt dat daders te vaak wegkomen met een korte straf.

Vrouwenmishandeling

Abril lag te slapen toen haar man Juan Carlos Garcia haar te lijf ging met een honkbalknuppel. „Deze foto’s herinneren me aan het onrecht dat is aangedaan aan de vrouw van wie ik het meest houdt. Ik heb getwijfeld om ze te delen, want ze doen me pijn. Ik weet dat niemand dit eigenlijk wil zien. Maar deze beelden geven weer wat duizenden vrouwen in Mexico moeten doormaken”.

„Stel je voor dat jij ’s morgens wakker wordt van het gegil van je moeder die om haar leven smeekt. Stel je voor dat je opstaat en haar prachtige gezicht van je moeder onder het bloed ziet, met dank aan de crimineel die je ooit vader noemde”.

De dochter van Abril Pérez Sagaón zette deze foto’s van haar mioeder online; als aanklacht tegen vrouwenmishandelaars in Mexico die vaak wegkomen met een laag strafje. Ⓒ Twitter

De CEO van Amazon die in 2017 bij het bedrijf vertrok, werd na de ernstige mishandeling opgepakt, maar een rechter verlaagde de aanklacht naar mishandeling zodat hij heel snel vrijkwam. Een paar maanden later werd ze doodgeschoten, zo schrijft El Pais.

Tot nu toe is er geen verdachte opgepakt, maar de nabestaanden wijzen allemaal naar Juan Carlos. „Hij heeft geld genoeg voor een huurmoordenaar”.