Explosie bij bedrijf in Schiedam

Volgens lokale media is het de tweede keer dit jaar dat het pand het doelwit is. In het gebouw zit een garagebedrijf. In juni was er ook al een explosie. Ook toen raakte niemand gewond, maar het gebouw liep wel schade op. Onduidelijk is nog of beide ontploffingen iets met elkaar te maken hebben. De politie wil niet bevestigen dat het om hetzelfde pand gaat.

De ontploffing in juni was het 75e geweldsincident met ontploffingen bij en beschietingen van woningen en bedrijfspanden dit jaar in de regio Rotterdam. Inmiddels staat de teller ruim boven de 100.