'IKEA omzeilt Nederlandse wet'

Dat meldt de Volkskrant.

IKEA laat Nederlandse winkels bevoorraden door een Belgische transporteur, die de ritten uitbesteedt aan een Slowaakse dochteronderneming. Dat bedrijf huurt weer een Slowaaks uitzendbureau in dat Slowaakse vrachtwagenchauffeurs levert. De woongigant, die zelf zegt zich aan de wet te houden, is daardoor aanzienlijk goedkoper uit dan met Nederlandse of Belgische chauffeurs.

Hoewel deze manier van werken op papier klopt, worden in de praktijk regels overtreden. Zo krijgen de Oost-Europese chauffeurs te weinig betaald. Nederlandse chauffeurs verdienen zo'n 3000 euro netto per maand, terwijl hun Slowaakse collega's het met 1.300 euro netto moeten doen.