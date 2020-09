Ⓒ AS Media

ROTTERDAM - Een conflict over zestig miljoen euro is mogelijk het motief voor de liquidatie van de 25-jarige crimineel Ibrahim Azaim. Azaim, die op 10 mei in Rotterdam werd gedood, was een belangrijke partner van de in juni opgepakte drugsbaron Roger ’Pietje Costa’ P. Een Iraniër zou achter de moord zitten.