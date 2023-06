Italiaanse lerares ontslagen: in 20 jaar tijd amper voor de klas

De scholengroep in Venetië waar ze aan verbonden was, maar dus zelden werd gezien, was het na jaren zat en ontsloeg haar in 2017. Ze stapte naar de rechter en kreeg tot frustratie van de school eerherstel. Het ministerie van Onderwijs ging tegen die beslissing in beroep. Met succes. Volgens het Italiaanse Hooggerechtshof van Cassatie was het ontslag terecht omdat de vrouw blijk gaf van een „permanente en absolute onbekwaamheid.” Over de keren dat ze wél voor de klas stond, waren leerlingen niet te spreken. Ze bereidde zich niet voor en had geen lesmateriaal bij zich. Een inspectie bevestigde dat „onoplettende” beeld. Ze zou ook afgeleid zijn door haar telefoon.

De Lio zwoer na de uitspraak „de waarheid te reconstrueren”, schrijft de BBC. Tegen een verslaggever van de Italiaanse krant La Repubblica zou ze gezegd hebben dat ze niet kon reageren, omdat ze „op het strand zat.” Ze beriep zich in haar juridische strijd op haar „vrije manier van lesgeven”, maar daar ging het hoogste juridisch orgaan in Rome niet in mee.

De lerares zou van haar 24 dienstjaren er slechts zo’n 4 hebben gewerkt. Ze kwam steeds met persoonlijke redenen of familie-aangelegenheden aan en liep conferenties en congressen af om maar niet voor de klas te hoeven staan.

Het ministerie stelde in een reactie dat in het onderwijs „lesgeven met voldoende professionaliteit moet worden uitgevoerd.”