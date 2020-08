Hartverscheurend: mobiel met foto’s overleden man gestolen in Velp

Het slachtoffer op leeftijd haalde woensdagavond een ijsje aan de Veerweg in Rheden. Vervolgens ging ze op de fiets richting huis. „Daar kwam ze erachter dat ze de tas was vergeten. Ze ging meteen terug naar de ijssalon maar de tas was weg”, aldus de wijkagent.

Camerabeelden

Uit camerabeelden blijkt dat de verdachten een man en vrouw op middelbare leeftijd zijn. Zij reden op een scooter weg in de richting van Velp.