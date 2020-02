’Lekker met je handen werken’

Viggo en een schoolgenoot op Het Perron in Veenendaal krijgen uitleg van docent Jaap van ’t Land. Ⓒ APA

Veenendaal - Hoewel de schriftelijke centrale examens pas in mei beginnen, is het binnenkort al bibberen geblazen voor de leerlingen met een beroepsgericht profiel op het vmbo. Deze vakmensen in de dop, die in de toekomst belangrijk zullen zijn om het grote tekort aan onder meer technisch geschoold personeel in ons land in te lopen, zijn eind maart de eersten die vol aan de bak moeten om hun diploma te halen.