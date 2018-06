In de hoogte

Een luchtballon is zeer gevoelig voor thermiek: de stijg- en daalwinden die ontstaan wanneer de zon de aarde opwarmt. Bij thermiek gaat de ballon veel harder en te ongecontroleerd en kan de piloot zijn ballon niet meer op een veilige manier varen. Als de zon het hoogst staat, is er de meeste kans op dit fenomeen. Ballonnen gaan daarom de lucht in wanneer de kans op thermiek het kleinst is en het weer het meest stabiel is. In de zomer is dat ’s morgens of ’s avonds, in de winter kan de hele dag worden gevaren.

