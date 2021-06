Gemeente checkt bossen bij Leersum op stormschade

Een boom is op een auto gewaaid tijdens een windhoos in Leersum. Ⓒ ANP / HH

LEERSUM - De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat zaterdag samen met natuurbeheerders een rondgang maken door het gebied bij Leersum dat vrijdagmiddag werd getroffen door een enorme windvlaag. Bekeken wordt of er in de bossen nog gevaarlijke situaties zijn. De gemeente roept bewoners op voorlopig even niet het bos in te gaan.