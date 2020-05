Surinaams OM wil minister van Financiën vervolgen

Dat meldt het Surinaamse nieuwsmedium DWTonline.

Of het onderzoek er komt hangt af van het Surinaamse parlement. Dat moet het verzoek van het Openbaar Ministerie goedkeuren. Het is nog niet duidelijk wanneer het parlement zich over deze kwestie zal buigen.

Gregory Rusland, voorzitter van oppositiepartij NPS, zegt in een eerste reactie dat Hoefdraad per direct zijn portefeuille moet inleveren. „Er is geen andere weg, de rechterlijke macht moet ongestoord kunnen werken”, aldus Rusland in een artikel op de lokale nieuwssite Starnieuws.

De formele aantijgingen tegen Hoefdraad zijn nog niet bekendgemaakt. Wel loopt er al sinds februari een justitieel onderzoek naar de toenmalige baas van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt. Die zou verkeerde bedragen hebben gefactureerd bij de aanschaf van peperdure voertuigen en voor de bank nadelige contracten hebben afgesloten. Hem wacht een aanklacht voor onder andere overtreding van de anti-corruptiewet en witwassen. Zijn advocaat Irvin Kanhai heeft gezegd dat Van Trikt toen niet alleen gehandeld heeft, maar dat deed in opdracht van minister Hoefdraad.

Hoefdraad is sinds 2015 minister van Financiën in Suriname. Daarvoor was de 57-jarige Hoefdraad onder meer president van de Centrale Bank. Daarvoor werkte hij voor diverse internationale organisaties aan economische programma’s.