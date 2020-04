Surinaamse minister van Financiën aangeklaagd in witwasschandaal

Dat meldt het Surinaamse nieuwsmedium DWTonline.

Hoefdraad zou betrokken zijn bij onder meer een witwasschandaal, waarvoor in februari van dit jaar ook al de president van de Surinaamse centrale bank werd opgepakt. Die zou hebben verkeerde bedragen hebben gefactureerd bij de aanschaf van peperdure voertuigen en voor de bank nadelige contracten hebben afgesloten. Hem wacht een aanklacht voor onder andere overtreding van de Anti-corruptiewet en witwassen.

Tijdens het onderzoek zou zijn verklaard dat de president van de bank handelde met medeweten of zelfs in opdracht van Hoefdraad.

Hoefdraad is sinds 2015 minister van Financiën in Suriname. Daarvoor was de 57-jarige Hoefdraad onder meer president van de Centrale Bank. Daarvoor werkte hij voor diverse internationale organisaties aan economische programma’s.