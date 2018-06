'Afpakken rijbewijs van ouderen'

"Een paar maanden geleden heeft de politie het rijbewijs van mijn vader afgepakt. Het stuntelend gedrag in combinatie van de vele gemaakte overtredingen die zij in korte tijd constateerde was daar aanleiding toe. De overtredingen waren overigens niet te wijten aan zijn ouderdom maar aan zijn altijd al eigenwijze Amsterdamse rijstijl.

Terecht, was mijn reactie, want het rijden ging al een tijdje niet meer zo goed. Ook hijzelf wist dit en reed al tijden niet meer als het donker was en de laatste tijd alleen maar in de buurt die hem bekend was.

Nu is afgelopen week ook het rijbewijs van mijn moeder in beslag genomen. Reden was een wat ongelukkige inparkeermanoeuvre waarbij zij per ongeluk een zeer ongelukkig geparkeerde fiets raakte en deze omviel. Mijns inziens geheel onterecht en zuivere leeftijdsdiscriminatie. Moeders rijdt nog prima. Natuurlijk niet meer als voorheen maar net als vele ouderen kent zij haar beperkingen, in tegenstelling tot veel jonge autorijders.

Bijna gelijktijdig rijdt mijn nichtje met haar auto een scooter voor zijn sokken en dit heet dan gewoon een ongelukje.

Ik vind het prima dat de politie alert is op levensgevaarlijke weggebruikers en daaronder oudjes maar wat mij mateloos stoort is de veronderstelling dat als iemand de tachtig bijvoorbaat bij het kleinste incidentje zijn rijbewijs ingenomen wordt. Ja, ter plekke. Zij mocht geen meter meer rijden.

Daar zitten mijn vader en moeder nu op een hoog in de erker naar buiten te staren. Hoe moet het nu, klinkt het geheel overstuur. Hoe moeten we nu onze boodschappen doen en ik moet naar de apotheek medicijnen halen en morgen moeten we naar het ziekenhuis. Uiteraard springen mijn zus en ik meteen in als chauffeur. Ook hebben we haar overtuigd dat zij wel weer zal mogen rijden na een examen of rijproef (we weten nog niet hoe dit werk) en zij is ook overtuigd dat ze dat wel kan maar toch in die tussentijd ?

Is dit een actief politiebeleid om zoveel mogelijk oudjes het rijbewijs af te pakken? Mensen die de auto vaak als eerste levensbehoefte hebben voor boodschappen, bezoeken aan dokters en ziekenhuizen en sociale contacten. Openbaar vervoer is geen optie. De haltes liggen al verder dan hun loop capaciteit en taxi''s zijn veel te duur.

Waarom moest dat rijbewijs meteen ingeleverd worden? Waarom niet gewoon oproepen voor een rijtest? Deze mensen rijden vaak al meer dan 60 jaar en vaak al heel lang schadevrij. In mijn moeders geval al meer dan 20 jaar."

Wat vindt u? Hoe om te gaan met oudere automobilisten?