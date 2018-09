Van der G. niet bij kort geding

Hij moet zich namelijk wekelijks melden bij de reclassering. Het is hem verboden om zich tijdens de periode van voorwaardelijke invrijheidstelling binnen de gemeenten Rotterdam, Hilversum, Den Haag en de woonplaats van nabestaanden en slachtoffer te bevinden. Dit geldt zolang de reclassering dit noodzakelijk vindt. Hij staat ook onder elektronisch toezicht.

Verder mag Van der G. geen contact opnemen met de nabestaanden van Fortuyn. Hij mag geen interviews geven of ander contact hebben met de media zo lang de reclassering dat nodig vindt. De moordenaar van Fortuyn wordt nu ook verplicht psychisch begeleid.

Volgens de advocaat van Van der G., Stijn Franken, is zijn cliënt niet aanwezig vanwege zijn gebiedsverbod. De raadsman zei dat tijdens de behandeling van het kort geding.

De landsadvocaat reageerde dat Van der G. is aangeboden om het mogelijk te maken dat hij naar de zitting van het kort geding in Den Haag kon komen. Daar had hij een ontheffing voor kunnen krijgen.

