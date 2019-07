Protest tegen ’horrorschip’ met offerschapen

Volgens Andriukaitis is Roemenië nog niet in actie gekomen. In een brief aan landbouwminister Petre Daea noemt hij het transport „onaanvaardbaar.” De dieren gaan aan boord van een schip van het Koeweitse bedrijf KLTT. Deze vervoerder lapt volgens dierenbeschermingsorganisaties de regels voor dierentransporten al decennia aan zijn laars en is verantwoordelijk voor de dood van meer dan een miljoen schapen.

Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) komt donderdag aan in Roemenië in de hoop het transport te voorkomen. „EU-regels verbieden diertransporten als het warmer is dan 30 graden. Die regels gelden voor de gehele reis, ook als het schip zich buiten de EU bevindt”, zegt ze. „Roemenië mag dit horrorschip geen groen licht geven.”