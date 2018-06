Geen finale!

Na een onrustige nacht in verband met een bijholteontsteking toch wat ontbeten en we zijn klaar voor de wedstrijd. De Argentijnen in het hotel wensen ons succes en de Brazilianen doen hun duim omhoog, als teken dat ze achter ons staan.

Onderweg naar de metro horen we alleen getoeter van de Brazilianen die uit hun raampjes "Ollanda" roepen.

We gaan nog even naar het Oranje-plein en gaan daarna door naar het stadion. Het lijkt wel of Argentinië is leeggelopen, we zien alleen maar blauw-wit.

We missen wel ons maatje Willy, die helaas naar huis moest in verband met zijn werk.

Beter

De wedstrijd begint en we hebben er alle vertrouwen in. In de eerste helft is Argentinië beter dan Nederland, maar vanaf de tweede helft vinden wij Nederland overduidelijk beter.

De Brazilianen moedigen Nederland aan waar ze kunnen. Na de derde wissel van Nederland merk je dat Argentinië op penalty's uit is. Ze gaan bij alles liggen en uiteindelijk is er maar een minuut extra tijd, terwijl zij de boel nog even rekken door nog langer te gaan liggen.

Hekel aan penalty's

Het komt aan op penalty's, waar wij allen zo'n hekel aan hebben.

Vlaar en Sneijder missen en de droom is voorbij. Argentinië gaat naar de finale, in onze ogen onverdiend, maar daar vraagt niemand meer na. En dus zullen we naar Brasilia gaan om daar een andere wedstrijd te zien dan we hadden gehoopt.

Wel zijn en blijven we trots op wat Oranje gepresteerd heeft, want voor wij weg gingen zeiden de meesten nog 'Ze komen de poule niet eens door'. Voor mij heeft Van Gaal laten zien wat een team is, want dat is en was het.

Nog even wat gegeten en gekeken of we een vlucht kunnen vinden naar Brasilia. We hopen nu op de troostprijs...

Saskia van Rozendaal zit al een maand in Brazilië waar ze Oranje op de voet volgt. Zaterdag probeert ze ook de wedstrijd om de derde en vierde plek tegen Brazilië bij te wonen.