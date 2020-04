Boeren moeten zich aangeven voor wraakactie op auto dierenactivist Boxtel

De politie heeft inmiddels al een foto van het achttal gedeeld. Daarop zijn hun gezichten onherkenbaar gemaakt. „Wij willen weten wie de acht mannen zijn die vorig jaar een auto vernielden op de Brede Heide in Boxtel. Op maandagavond 13 mei 2019 duwde deze groep mannen een auto in een greppel”, meldt de politie.

Die avond was de bewuste stalbezetting van tientallen dierenactivisten bij een boer in het Brabantse Boxtel. De actievoerders sloten zichzelf op in een stal tussen de koeien. Naast de politie kwamen ook boze boeren ter plaatse om poolshoogte te nemen. „Het incident speelde zich tussen 20.00 uur en 21.30 uur af tijdens de Boxtelse stalbezetting. De auto is van een van de activisten die bij de stalbezetting betrokken was.”

Bekijk ook: Activisten bezetten varkensfokkerij Boxtel